В РФ предложили расширить критерии причисления фирм к малому и среднему бизнесу

Критерии для отнесения предприятия к субъектам малого и среднего бизнеса должны быть расширены, говорится в письме главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, направленного в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. С текстом письма ознакомились «Известия».

По мнению авторов инициативы, это позволит большему количеству фирм получить доступ к господдержке и преодолеть кризис, вызванный введенными на фоне коронавируса ограничениями.

«Опора России» предлагает почти в два раза увеличить пороги среднесписочной численности работников и выручки, по которым фирмы относят к субъектам малого и среднего бизнеса: для микропредприятий — до 30 человек и годовой выручкой до 200 млн рублей; для малых предприятий — до 200 человек и годовой выручкой до 1,6 млрд рублей; для средних предприятий — до 500 человек и годовой выручкой до 4 млрд рублей.

При этом для отдельных отраслей пороги стоит расширить еще больше, считают авторы инициативы. Они предлагают отнести к среднему бизнесу гостиницы с количеством сотрудников до 700 человек и производителей изделий народных промыслов с количеством занятых до 1 тыс. Кроме этого, микропредприятия в сфере уборки должны иметь до 200 сотрудников, малые фирмы — до 1 тыс. работников, а средние — до 3 тыс.

Управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Дмитрий Орехов подсчитал, что реализация этой инициативы обойдется российскому бюджету в более 200 млрд рублей, а официально объявленных объемов помощи будет недостаточно для сохранения рабочих мест и потенциала роста предприятий малого и среднего бизнеса.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 24 апреля