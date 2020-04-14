В Роскачестве назвали лучшую консервированную кукурузу

14 апреля 2020     15
В Роскачестве назвали лучшую консервированную кукурузу

Эксперты Роскачества завершили исследование консервированной кукурузы. Во всех представленных образцах не было обнаружено даже следов пестицидов — это говорит о том, что производители добросовестно относятся к соблюдению норм выращивания и хранения сырья, отметили 14 апреля в организации.

Всего на суд специалистов были представлены 33 торговых марки, исследование проводилось по 47 показателям качества и безопасности.

Стоимость консервированной кукурузы на момент закупки составила от 8,79 до 24,67 рублей за 100 г. Продукт изучался на содержание потенциально опасных веществ, ГМО, красителей и консервантов, посторонних примесей, количество сахара и соли, однородность зёрен, органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, консистенция кукурузы).

По итогам оказалось, что стандарту Российской системы качества соответствует продукция 6 торговых марок: «Едим дома»,«Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita.

«Эти торговые марки могут претендовать на получение российского Знака качества», — отметили в Роскачестве.

Фактическая масса зерен оказалась не соответствующей установленной ГОСТом и опережающим стандартом у 17 брендов, из которых продукция 12 изготавливалась по ГОСТу: «Бояринъ», Globus, «ВкусВилл», «Ваш Выбор», «Принцесса вкуса», «Дядя Ваня», «Лента», «Юнона», «6 соток», Green Ray, Obilie, Heinz.

Несоответствие по цвету зёрен было выявлено у продукции 7 торговых марок «Бояринъ», «ВкусВилл», Globus, «Маркет Перекресток», «Наш хуторок», ЕКО.

В продукции «Маркет Перекресток» и Green Ray эксперты обнаружили мутную, грязно-желтую с коричневым отливом заливочную жидкость, что согласно ГОСТу является нарушением.

Кукуруза полезна для здоровье человека, так как она — источник многих микро- и макроэлементов, наиболее из которых: магний и калий. Исследования показало, что повышенным требованиям Роскачества по содержанию магния соответствует 27 торговых марок, по калию — 23, по железу 32.

В марте Роскачество предостерегло от товарной маскировки тушенки и сгущенки. Так, организация сообщила что между тушеной говядиной и тушенкой есть разница. Тушеная говядина представляет собой мясные консервы, а тушенка — это мясорастительный продукт на основе соевого белка и воды, а не мяса.

Источник: Газета Известия

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