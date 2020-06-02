В Роскосмосе рассказали о переговорах с NASA о предоставлении мест для полетов к МКС

2 июня 2020     24
В Роскосмосе рассказали о переговорах с NASA о предоставлении мест для полетов к МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест для полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом 2 июня сообщил представитель «Роскосмоса» в Казахстане Анатолий Красников.

«На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС…, когда российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях», — приводит его слова «РИА Новости».

Он «от всей души» поздравил американских коллег с успешным запуском и стыковкой корабля Crew Dragon. Красников отметил, что с появлением новой транспортной системы по доставке человека на МКС возникла необходимость обучить космонавтов работать «в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы» и добавил, что в это есть заинтересованность со стороны России и США.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. Для США этот запуск астронавтов на МКС стал первым за девять лет. На борту Сrew Dragon находились двое астронавтов NASA — Даг Хёрли и Боб Бенкен. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил NASA и создателя корабля, основателя SpaceX Илона Маска. Последний по-русски поблагодарил представителя РФ.

Источник: Газета Известия

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