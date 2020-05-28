В Рособрнадзоре объяснили невозможность сдачи ЕГЭ дистанционно

28 мая 2020     21
В Рособрнадзоре объяснили невозможность сдачи ЕГЭ дистанционно

Технологий для организации сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате, которые позволили бы провести объективную оценку в одинаковых для всех условиях, на данный момент нет. Об этом заявил в четверг, 28 мая, начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, это невозможно», — сказал Круглинский.

25 мая министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал проведение пробного ЕГЭ 29 и 30 июня. Они состоятся без участия школьников, чтобы «проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах», отмечали в Минпросвещения.

Первым днем ЕГЭ станет 3 июля, выпускникам предстоит сдавать географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. На 10 июля назначили экзамен по профильной математике, а 13 июля — по истории и физике.

16 июля, школьники сдадут обществознание и химию, а 20 июля ― биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку. Устную часть выпускники смогут сдать 22 и 23 июля. Вторая волна экзамена начнется 3 августа.

В этом году проведение ЕГЭ перенесли из-за ситуации с коронавирусом, отмечает «Газета.ру». Основной государств енный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников и вовсе отменили.

ЕГЭ будет проведут только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы в 2020 году. Остальным оценки в аттестат выставят по итогам года.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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