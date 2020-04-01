В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ удалено

В России сейчас нет технологии, которая бы позволила бы провести Единый госэкзамен (ЕГЭ) дистанционно для всех выпускников. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
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Источник: Газета Известия
В России сейчас нет технологии, которая бы позволила бы провести Единый госэкзамен (ЕГЭ) дистанционно для всех выпускников. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
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Источник: Газета Известия
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