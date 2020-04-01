В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ удалено

В России сейчас нет технологии, которая бы позволила бы провести Единый госэкзамен (ЕГЭ) дистанционно для всех выпускников. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

В Севастополе возобновится работа некоторых троллейбусов Для тех, кто вынужден в эти дни быть на рабочем месте, власти Севастополя приняли решение часть троллейбусов вернуть на линию. …



В Черном море завершился вылов хамсы Рыболовные суда закончили вылов хамсы в акватории Чёрного моря и приступили к промыслу шпрота и кильки. В разгаре сезон добычи …



Познер обвинил россиян в халатности и беспечности Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. Об этом он рассказал …



Врачи удалили мужчине самую большую селезенку в истории Врачи удалили жителю американского штата Флорида самую большую селезенку в истории медицины. Об этом сообщает издание News Week со ссылкой …

