В России активизировались квартирные мошенники

Мошенники, противозаконно использующие бренды известных агентств недвижимости, активизировались в России. Только в Москве за два месяца действия режима самоизоляции число заявлений от граждан, обманутых аферистами, увеличилось в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год (с марта 2019-го по март 2020-го). Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, мошенники называют себя сотрудниками крупных агентств, предлагают выгодные сделки по найму квартир и вынуждают арендаторов переводить им деньги (якобы предоплату за жилье). Впоследствии посреднические услуги не оказываются, аферисты перестают выходить на связь.

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«Два года назад подобным образом промышляли мошеннические организации в Москве и регионах РФ, теперь — исключительно частные лица», — указывают риелторы. Они связывают рост числа случаев мошенничества на рынке жилья с переходом многих сфер деятельности в дистанционный режим.

Ранее, в апреле, от мошенничества в сфере недвижимости россиян предостерегла Федеральная кадастровая палата (ФКП). В ведомстве отметили, что аферисты все чаще рекламируют сайты-двойники ФКП, предлагая услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эти сведения, как правило, недостоверны.

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Источник: Лента.Ру