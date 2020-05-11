В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

11 мая 2020     1
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

В России состоялись испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства рассказал, что пуск ракеты состоялся с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Он отказался раскрывать какие-либо подробности, отметив лишь, что это изделие не относится к линейке крылатых ракет Х-32 и является «совершенно другим». Работа над новым боеприпасом, по его словам, началась несколько лет назад.

Источник пояснил, что ракета войдет в вооружение модернизированного Ту-22М3М.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название «Кинжал» и применяется на истребителе МиГ-31К. Вторая создается для истребителя пятого поколения Су-57, ее название и характеристики неизвестны.

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00:01 — 17 августа 2018

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.

Первый полет Ту-22М3М совершил в декабре 2018 года в Казани. Выкатка первого ракетоносца-бомбардировщика состоялась в августе того же года.

Источник: Лента.Ру

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