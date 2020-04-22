В России машина за 12 миллионов рублей врезалась в дерево и попала на видео

Спортивный автомобиль Dodge Viper врезался в дерево в российском городе и попал на видео. Ролик был опубликован очевидцами в одной из групп во «Вконтакте».

На размещенных кадрах запечатлен разбитый спорткар и стоящая рядом машина скорой помощи. Как пишет издание «Московский комсомолец», водитель иномарки двигался на высокой скорости по улице в Сочи. Не справившись с управлением, он вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.

По словам свидетелей, «от удара машина разлетелась на части». Информации о пострадавших нет.

Стоимость такого транспортного средства на сайте Auto.ru составляет 12,5 миллиона рублей.

В январе автомобиль люксового итальянского производителя по цене 100 миллионов рублей сгорел дотла в тоннеле. На размещенном видеоролике виден обуглившийся суперкар Lamborghini Aventador, потушенный сотрудниками пожарной части штата Оклахома. Отмечается, что автомобиль загорелся из-за технической неисправности.

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Источник: Лента.Ру