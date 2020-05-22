В России могут разрешить передавать биткоины по наследству

Рядовые российские граждане, включая индивидуальных предпринимателей, смогут стать владельцами криптовалюты, только если она досталась им по наследству или в результате процедуры взыскания. Об этом говорится в пакете законопроектов, переданном на рассмотрение в Центробанк и профильные ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Законопроект признает цифровую валюту имуществом, и его будет нужно декларировать в налоговой. Это значит, что придется раскрывать и информацию об источниках ее приобретения. Право на судебную защиту также возникнет только после подачи декларации.

Как быть с криптой, которая была получена или намайнена до введения ограничений, неясно, отметили юристы. Соответствующих разъяснений в документах нет. Кроме того, согласно законопроекту, майнинг или обмен 3,5 биткоинов влечет уголовную ответственность.

По словам юристов, если закон будет принят, получать виртуальные деньги в оплату за товары, работы и услуги не получится. Это фактически обернется прекращением оборота любой криптовалюты в России.

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Блокчейн в законе: в России разрешат передавать биткоины по наследству