В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров

17 июня 2020     8
В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров

В России распространяется обманная схема, которая направлена на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами. Возрастным инвесторам обещают золотые горы, и если они «клюют», мошенники уводят все их сбережения. Если же их нет или накоплений мало, злоумышленники оформляют на пенсионеров кредиты. Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

В условии падения ставок по вкладам многие пенсионеры мечтают увеличить свой небольшой доход. Эксперты фиксируют интерес возрастной категории к инвестициям в ценные бумаги. Как сообщили в Национальной финансовой ассоциации (НФА), доля таких инвесторов уже достигла 5% и интерес к фондовому рынку продолжает расти.

Этим и пользуются злоумышленники. Благодаря рекламе в соцсетях и директ-рассылкам преступники убеждают пожилых людей вкладываться в инструменты фондового рынка. После регистрации на поддельной брокерской платформе новоявленному частному инвестору звонит «технический специалист», который помогает установить программу для торговли, для чего нужно скачать приложение для удаленного доступа.

Гаджет доверчивых граждан после этого полностью переходит под контроль преступников. Они выводят средства из личных кабинетов и даже берут кредиты от имени своих жертв.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили, что регулятор очень ждет принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме. Документ предполагает упрощенную процедуру блокировки мошеннического сайта в досудебном порядке. Текущая процедура не позволяет регулятору оперативно остановить деятельность противоправных ресурсов, из-за чего они успевают нанести существенный ущерб.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Убавка» к пенсии: мошенники охотятся за деньгами пожилых людей

Источник: Газета Известия

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