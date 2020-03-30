В России начали выдавать кредиты под ноль процентов

Сбербанк начал выдавать в России кредиты под ноль процентов. Их выдают малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщилает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка.

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Для того, чтобы получить такой займ, компания должна работать не менее года. Кредит предоставляется на полгода, то есть до октября 2020 года. Размер кредита определяется исходя из численности сотрудников компании.

В Сбербанке сообщили, что в государственной программе поддержки бизнеса участвуют все российские банки. Кредитование осуществляет банк, в котором у предприятия открыт зарплатный проект.

Ранее Банк России сообщил, что выдаст кредитным учреждениям займы под четыре процента сроком на год, чтобы те могли кредитовать компаний для выплаты зарплат сотрудникам. Такие кредиты являются частью программы поддержки малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру