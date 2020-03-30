В России начали выдавать кредиты под ноль процентов

30 марта 2020     17
В России начали выдавать кредиты под ноль процентов

Сбербанк начал выдавать в России кредиты под ноль процентов. Их выдают малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам. Об этом сообщилает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка.

Материалы по теме

18:06 — 25 марта

Для того, чтобы получить такой займ, компания должна работать не менее года. Кредит предоставляется на полгода, то есть до октября 2020 года. Размер кредита определяется исходя из численности сотрудников компании.

В Сбербанке сообщили, что в государственной программе поддержки бизнеса участвуют все российские банки. Кредитование осуществляет банк, в котором у предприятия открыт зарплатный проект.

Ранее Банк России сообщил, что выдаст кредитным учреждениям займы под четыре процента сроком на год, чтобы те могли кредитовать компаний для выплаты зарплат сотрудникам. Такие кредиты являются частью программы поддержки малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Под Севастополем уничтожено более полутысячи экземпляров можжевельника
Под Севастополем уничтожено более полутысячи экземпляров можжевельника

В Терновке злоумышленники вырубили краснокнижный можжевельник. В районе села Терновка злоумышленники уничтожили 668 краснокнижных можжевельников. По информации инспекторов «Севприроднадзора», деревья …


Титов сравнил «Спартак» с коронавирусом
Титов сравнил «Спартак» с коронавирусом

18:53 Бывший футболист «Спартака» Егор Титов сравнил московский клуб с коронавирусом. @fcsm_official Twitter «В чём магия «Спартака»? Это как коронавирус. …


Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

18:57 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение …


Работающим пенсионерам выдадут спецпропуска для проезда в транспорте
Работающим пенсионерам выдадут спецпропуска для проезда в транспорте

В Севастополе сегодня с утра уже были случаи, когда перевозчики отказывались везти льготников, которым сделали исключение – это пенсионеры, вынужденные …


Севастопольские ЗАГСы перешли на дистанционный режим работы
Севастопольские ЗАГСы перешли на дистанционный режим работы

В Севастополе управление записи актов гражданского состояния работает дистанционно. На личный прием граждан в ЗАГСах Севастополя введено временное ограничение. Управление …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты