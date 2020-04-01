В России нашли способ уничтожить коронавирус

В России ученые инновационного центра «Сколково» нашли способ бороться против бактерий, грибков и вирусов, что может быть эффективным и против коронавируса. Об этом пишут «Известия».
Как считают специалисты, таким средством борьбы является обработанная холодной плазмой вода, которой дали название «Мегнарил». Ученые отмечают, что при определенных химических процессах образуются «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить клетки вирусов.
Такую воду можно применять для обработки масок и различных поверхностей, а также для распыления в воздухе. Жидкость безопасна для человека, дешевая в производстве — около 100 рублей за тысячу литров.
Сейчас ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.
Ранее в Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса. Новый тест сможет не только выявить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов и от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома). Как отметили в ведомстве, благодаря массовому тестированию можно предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 855 тысяч человек, скончались 42 тысячи, более 177,8 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру