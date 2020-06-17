В России от коронавируса вылечились более 300 тыс. человек

За минувшие сутки в России выписали 10 036 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило 304 342. Об этом в среду, 17 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 55% от общего числа зафиксированных случаев.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 553 301 случаев заболевания COVID-19, из них 7843 случаев были выявлены за последние 24 часа.

«За последние сутки подтверждено 194 летальных случая… За весь период по России умерло 7 478 человек», — отметили в оперштабе.

15 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что все российские регионы в случае осложнении эпидемиологической ситуации могут рассчитывать на поддержку федерального центра.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин отметил, что страна выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.

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