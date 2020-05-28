В России передумали ужесточать выдачу ипотеки

Центробанк России передумал и решил временно отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки заемщика. К данному вопросу могут вернуться в дальнейшем при необходимости, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева. Ее слова передает РИА Новости.

«Где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», — прокомментировала Юдаева ужесточение выдачи жилищных кредитов. Инициатива должна была вступить в силу с 1 июля.

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В соответствии с данной мерой российские банки должны были учитывать при выдаче ипотеки размер первоначального взноса вместе с показателем долговой нагрузки (ПДН) гражданина — соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика.

Согласно данным за март 2019 года, средний ПДН российских ипотечников составил 45,4 процента против 43,6 процента в 2018 году.

Ранее Центробанк объявил о работах по запуску цифровой ипотеки на национальной блокчейн-платформе «Мастерчейн». Она разрабатывалась с 2016 года крупнейшими банками-членами ассоциации «ФинТех» под эгидой регулятора.

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Источник: Лента.Ру