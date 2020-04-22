В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин. Об этом парламентарий рассказал «Известиям».

По его словам, такой шаг может быть актуальным, если в регионах вновь будет наблюдаться взрывной спрос на антисептики. Рябухин отметил, что конфискованную продукцию следует денатурировать, прежде чем направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным ее употребление, а значит, исключит основной риск в этой ситуации — отравление людей.

Парламентарий подчеркнул, что в апреле, по данным Минпромторга, производство антисептиков в РФ резко увеличилось. Ранее министерство сообщало, что спрос на этот товар стал беспрецедентно высоким. Поэтому отечественная промышленность была мобилизована: российские производители в разы увеличили мощности. Уже на начало марта объем изготовленной продукции в стране составлял около 45 тыс. л в сутки, а к 13 апреля его увеличили в шесть раз.

Согласно действующему законодательству, изъятая продукция подлежит уничтожению по решению суда (хотя в реальности такое решение может приниматься годами, в течение которых весь этот объем хранится на складах Росспиртпрома). Такая практика действует во всем мире, уничтожение — это основной способ борьбы с нелегальным алкоголем и другого сценария действий в этой ситуации не существует. Однако условиях пандемии можно рассмотреть и альтернативные меры, считает парламентарий.

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