В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эксперты прогнозируют, что экономические проблемы будут особенно болезненными для заемщиков — из-за этого свыше половины долгов граждан перед МФО могут оказаться проблемными. В связи с этим организации вынуждены ужесточать требования к заемщикам.

Как отметил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, изменение экономических условий произошло настолько быстро, что банки и МФО вынуждены менять скоринговые модели, когда рецессия практически наступила. При этом среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы уже выданы без учета резкого изменения платежеспособности россиян.

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Однако если пандемию коронавируса удастся остановить к маю или июню, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года, полагает Макаров.

Директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит» Надежда Димченко в свою очередь считает, что текущая ситуация приведет к ужесточению требований к заемщикам. По ее словам, кредиторы уже задумываются об этом.

Ранее эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что на фоне коронавируса в России граждане стали чаще просить отсрочку по кредитам. Как указали в банках, даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией. Одни россияне ссылаются на страх выйти из дома, другие — на самоизоляцию, а третьи говорят, что уже больны.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру