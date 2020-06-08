В России сертифицировали новый седан Kia K5

Корейская компания Kia сертифицировала в России новый седан бизнес-класса K5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 8 июня, в редакцию «Известий».

Длина машины составляет 4905 мм, ширина — 1860, высота — 1445 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

Дизайн нового автомобиля выполнен в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила широкую радиаторную решетку, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, соединенные светодиодной полосой.

В России новый седан Kia K5 будет предлагаться с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также 195-сильным мотором объемом 2,5 л.

Более подробная информация о KIA K5, комплектациях и сроках начала продаж на российском рынке будет представлена позднее.

3 июня сообщалось, что Kia представила обновленный хетчбэк Picanto для европейского рынка.