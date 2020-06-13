В России снизилось число связанных с домашним насилием преступлений

В МВД России зафиксировали в мае текущего года снижение на 13% числа преступлений в семейно-бытовой сфере. Такие данные в субботу, 13 июня, приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом число убийств в результате актов домашнего насилия сократилось за пять месяцев текущего года почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«Число посягательств в сфере семейно-бытовых отношений сократилось на 13,0%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 24,7%, средней тяжести — на 13,3%, легкого вреда здоровью — на 14,5%», — передает ее слова пресс-служба ведомства.

Общее число совершенных в России преступлений за май 2020 года сократилось на 5,6%. Однако более чем на 85% участились случаи киберпреспулений.

В тоже время Волк отметила значительный рост числа нарушений закона связанных с мошенничеством. За пять месяцев 2020 года их стало больше на 35%.

29 ноября 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, нарушителям планировалось запретить общаться с жертвой в течение более 30 дней, а также заставить злоумышленника покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 мая этого года вице-премьер Татьяна Голикова поручила пяти министерствам и Роспечати рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия.

10 мая в МВД отказались от от ужесточения административной ответственности за побои, по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. В министерстве назвали данные изменения нецелесообразными из-за «несоразмерности административной и уголовной ответственности».

Действующая статья 6.1.1 КоАП РФ предусматривает либо штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов. При этом статья ст. 116.1 Уголовного кодекса России о нанесении побоев среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей.

12 мая сообщалось, что в России число преступлений, связанных с домашним насилием, в первом триместре этого года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.