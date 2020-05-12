В России создали многоразовый костюм для работы с больными COVID-19

Для российских врачей, которые контактируют с больными COVID-19, специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», разработали многоразовый комбинезон. Соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Известий» во вторник, 12 мая.

Предполагается, что данный костюм будет выдерживать до десяти циклов дезинфекции. Такая стойкость обусловлена свойствами специальной и инновационной ткани. Росздравнадзор уже зарегистрировал его как медицинское изделие.

В настоящее время костюм находится в процессе испытаний. Пока специалисты подтвердили возможность только пятикратного использования средства защиты. Предварительно, российские больницы и клиники уже оформили полмиллиона заказов на комбинезон. Однако мощности производителей рассчитаны пока только на 20 тыс. штук в месяц.

Конструкция костюма устроена следующим образом: спереди он застегивается на молнию, прикрытую планкой, а лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. Вес изделия составляет полкилограмма.

По мнению военного эксперта в области химического оружия Олега Желтоножко, появление такого комбинезона снизит количество отходов медицинских учреждений и решит проблему нехватки подобных изделий в больницах и клиниках.

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Дневная сменка: создан многоразовый комбинезон для защиты от коронавируса.