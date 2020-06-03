В России впервые решили судить жертву за отказ дать показания на разбойников

В России впервые решили судить жертву за отказ дать показания на участников организованной группы, обвиняемых в разбое. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Московской городской прокуратуре.

Уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Балашихи, обвиняемого по статье 308 УК РФ («Отказ потерпевшего от дачи показаний»), является прецедентным, так как прежде ничего подобного не было. До сих пор судили лишь свидетелей, отказавшихся от дачи показаний, пояснил агентству информированный источник.

В свою очередь источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что это первое дело за последние три года, по которому потерпевший привлечен в качестве обвиняемого. Другой источник раскрыл подробности: у жителя Балашихи двое гастарбайтеров отобрали на улице сотовый телефон. «Потерпевший оценил ущерб как незначительный, а его затаскали по правоохранительным органам, и он психанул», — сказал собеседник. По его словам, второе аналогичное дело против потерпевшего, отказавшегося от дачи показаний, расследуется в настоящее время на севере Москвы.

Дело в отношении жителя Балашихи передано на рассмотрение в Таганский суд Москвы. Там же судили участников организованной группы, обвиняемых в разбое. На процессе потерпевший был письменно предупрежден судьей об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, тем не менее он, «препятствуя правосудию, отказался давать показания в качестве потерпевшего и самовольно покинул зал судебного заседания, указав, что разрешение судьи ему не требуется». Несмотря на уход потерпевшего, подсудимым за разбой дали длительные сроки в колонии строгого режима.

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Источник: Лента.Ру