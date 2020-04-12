В России вступил в силу запрет на вывоз круп и некоторых видов овощей

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров. Такое решение было принято 31 марта из-за пандемии коронавируса Евразийской экономической комиссией.

Так, с 12 апреля по 30 июня из стран ЕАЭС (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) нельзя вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, а также дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Также запрет коснется и некоторых видов готовых пищевых продуктов.

Такое решение призвано обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия во время пандемии коронавирусной инфекции. Список формировался исходя из повышенного спроса на данные продукты, который возник в связи с распространением COVID-19.

До этого 20 марта Россельхознадзор уже приостанавливал на десять дней вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время вспышки коронавируса.

Запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются, поэтому дефицита продуктов из-за распространения коронавируса допущено не будет. Об этом заявили в Минпромторге России 7 апреля.