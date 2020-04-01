В России выросли минимальные пенсии

1 апреля 2020     18
В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией. Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 13 марта.

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00:01 — Сегодня

О планирующейся индексации минимальных пенсий известно в феврале 2020 года. По данным Минтруда, она коснулась 4 миллионов россиян. Расходы на повышение социальных пенсий составят 2,41 миллиарда рублей в месяц. Таким образом, до конца года на индексацию потратят 21,7 миллиарда рублей.

Получателями социальных пенсий являются россияне, которые в силу обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для страховой пенсии. В Минтруда заявили, что такие получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой российских пенсионеров.

Источник: Лента.Ру

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