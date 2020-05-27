В России за минувшие сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

27 мая 2020     18
В России за минувшие сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 8338 случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Об этом в среду, 27 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией.

40,8% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Число заболевших с начала эпидемии коронавируса в России достигло 370 680.

Кроме того, за последние 24 часа в стране выздоровели 11 079 человек. Таким образом, число вылечившихся превысило число заболевших. Общее число успешно прошедших лечение от COVID-19 достигло 142 208.

За сутки умерли 161 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов с начала эпидемии в России составило 3968.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик по коронавирусу.

25 мая в оперштабе заявили, что каждый третий заболевший COVID-19 в России уже выздоровел. Тогда же президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия заявил, что Россия победит коронавирус к концу лета.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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