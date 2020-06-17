В России за сутки выявили 7843 случая заболевания COVID-19

17 июня 2020     8
В России за сутки выявили 7843 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 7843 случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Большего всего заболевших в Москве (1065) и Подмосковье (680). Вместе с тем, за прошедшие сутки в стране выздоровели 10 036 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что все российские регионы при осложнении эпидемиологической ситуации могут рассчитывать на поддержку федерального центра.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин отметил, что страна выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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