В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразития. Таким образом ведомство рассчитывает дополнительно привлечь инвесторов из-за рубежа. В министерстве уверены, что иностранный бизнес позитивно отнесется к такому предложению, однако не ожидают резкого всплеска востребованности российского гражданства.

Уточняется, что критерии недвижимости, достаточные для получения ВНЖ, будут определяться правительством.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Новый закон позволяет иностранцам обращаться за получением гражданства России без подтверждения ими отказа от гражданства своей страны. Получить гражданство в упрощенном порядке теперь могут выпускники имеющих государственную аккредитацию российских вузов, проработавшие на территории страны после окончания учебного заведения один год.

Кроме того, для получения российского гражданства в упрощенном порядке обладателям паспортов СССР, живущим в бывших союзных республиках без гражданства, отменили требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника дохода.

В марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Речь идет об упразднении нормы о собеседовании, в ходе которого оценивается уровень владения русским языком. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство сокращен до трех месяцев, ранее на это отводилось до полугода.

Источник: Лента.Ру