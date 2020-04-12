В России захотели запретить импорт дешевого бензина

Минэнерго России хочет запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Александра Новака в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.

Министр назвал такой шаг вынужденной антикризисной мерой, к которой многие страны прибегают в настоящее время.

В качестве примера он привел Казахстан, который уже ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. «Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — отметил Новак.

Ранее в апреле сообщалось, что в России рухнуло производство бензина — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю текущего месяца. Так, с 1 по 7 апреля российскими НПЗ было произведено 648 тысяч тонн бензина против 799,3 тысячи тонн неделей ранее. Как отмечали специалисты и участники рынка, падение производства топлива связано со снижением спроса, которое было вызвано введением режима нерабочих дней и временным закрытием многих предприятий.

Источник: Лента.Ру