В России запустили быстрое тестирование на антитела к COVID-19

Лаборатории «Инвитро» выпустили новые высокочувствительные тесты на антитела к коронавирусу, позволяющие проводить диагностику за 4 часа. Об этом 10 июня говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Тест-системы компании Abbot, признанные специалистами одними из самых чувствительных и эффективных, стали доступны для заказа во всех медицинских офисах компании на территории России. Сроки исследования составят до 1 рабочего дня без учета дня взятия биоматериала. С 15 июня появится возможность срочного заказа и получения результата теста за 4 часа.

В основе исследования лежит метод иммунохемилюминесцентного анализа венозной крови. Исследование позволяет выявить наличие специфических антител класса G, которое свидетельствует о том, что организм встречался с коронавирусом SARS-CoV-2 и сформировал к нему иммунитет. Факт наличия антител не исключает повторного заражения, но его вероятность становится значительно ниже.

Помимо того что граждане смогут узнать о вероятном контакте с вирусом, полученные в результате диагностики данные позволят получить более достоверное представление о масштабах пандемии и процессах формирования популяционного иммунитета.

Ранее, 27 мая, в «Инвитро» сообщили о наличии антител у не менее 16,5% москвичей, которых протестировали в частных диагностических лабораториях компании. В российских регионах, в которых доступно исследование на антитела к вирусу SARS-COV-2, получили положительный результат 11,4% прошедших тест.

По состоянию на 9 июня, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 485 253, в том числе 8595 — за последние сутки. С начала вспышки инфекции 242 397 человек выписались из больниц. Умерли 6142 пациента.

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