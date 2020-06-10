В России запустили быстрое тестирование на антитела к COVID-19

10 июня 2020     15
В России запустили быстрое тестирование на антитела к COVID-19

Лаборатории «Инвитро» выпустили новые высокочувствительные тесты на антитела к коронавирусу, позволяющие проводить диагностику за 4 часа. Об этом 10 июня говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Тест-системы компании Abbot, признанные специалистами одними из самых чувствительных и эффективных, стали доступны для заказа во всех медицинских офисах компании на территории России. Сроки исследования составят до 1 рабочего дня без учета дня взятия биоматериала. С 15 июня появится возможность срочного заказа и получения результата теста за 4 часа.

В основе исследования лежит метод иммунохемилюминесцентного анализа венозной крови. Исследование позволяет выявить наличие специфических антител класса G, которое свидетельствует о том, что организм встречался с коронавирусом SARS-CoV-2 и сформировал к нему иммунитет. Факт наличия антител не исключает повторного заражения, но его вероятность становится значительно ниже.

Помимо того что граждане смогут узнать о вероятном контакте с вирусом, полученные в результате диагностики данные позволят получить более достоверное представление о масштабах пандемии и процессах формирования популяционного иммунитета.

Ранее, 27 мая, в «Инвитро» сообщили о наличии антител у не менее 16,5% москвичей, которых протестировали в частных диагностических лабораториях компании. В российских регионах, в которых доступно исследование на антитела к вирусу SARS-COV-2, получили положительный результат 11,4% прошедших тест.

По состоянию на 9 июня, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 485 253, в том числе 8595 — за последние сутки. С начала вспышки инфекции 242 397 человек выписались из больниц. Умерли 6142 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В России запустили быстрое тестирование на антитела к COVID-19
В России запустили быстрое тестирование на антитела к COVID-19

Лаборатории «Инвитро» выпустили новые высокочувствительные тесты на антитела к коронавирусу, позволяющие проводить диагностику за 4 часа. Об этом 10 июня …


Названа самая миролюбивая в мире страна
Названа самая миролюбивая в мире страна

Исландия заняла первое место в мире по уровню миролюбия. Об этом говорится в 14-м ежегодном докладе Института экономики и мира …


Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса
Отобраны две группы добровольцев для испытаний «военной» вакцины от коронавируса

Минобороны России отобрало две группы добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. В первую группу …


Названы самые популярные места для купания в России
Названы самые популярные места для купания в России

Крымский город Евпатория назвали самым популярным российским местом для купания в 2020 году. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, …


Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ

ФСБ ликвидировала нелегальную оружейную мастерскую, работу которой организовал житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщило региональное управление службы, передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты