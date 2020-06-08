В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф». Сервис позволит регулярно откладывать небольшие суммы и инвестировать их в биржевые фонды, говорится в понедельник, 8 июня, на сайте банка.

«Клиентам не нужно будет скачивать отдельные приложения, заполнять документы, подключать карты или личный кабинет в каком-то банке — все можно автоматически настроить в мобильном приложении Тинькофф в пару кликов. После этого они смогут покупать кофе по утрам или продукты на ужин в супермаркете — и зарабатывать на этих покупках инвестиционный доход», — отметил генеральный директор управляющей компании «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

По его словам, за год с помощью сервиса можно накопить десятки тысяч рублей.

Отличительной чертой сервиса является то, что у клиентов нет необходимости посещать офис банка или управляющей компани: Инвесткопилка работает в качестве дополнения к дебетовым картам Tinkoff Black и Tinkoff Black Metal в мобильном приложении банка.

Кроме того, сервис можно открыть в трех валютах — в рублях, долларах и евро.

Отмечается также, что при пользовании Инвесткопилкой банк не спишет брокерскую или депозитарную комиссии, только за закрытие счета (1 рубль).Также при выводе денег с Инвесткопилки или в конце календарного года государство удержит налог на инвестиционный доход (13%).

В ноябре 2019 года сообщалось, что «Тинькофф» запустил бесплатный курс по инвестициям. Главная цель проекта — позволить новичкам овладеть базовым уровнем знаний о разумном инвестировании и научить их принимать решения самостоятельно.