В российских школах рекомендовали отменить общие перемены

После отмены ограничений, связанных с коронавирусом, и возобновления работы школ, в них следует отменить общие перемены. Такие указания дал Роспотребнадзор.

Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.

Во время перемен рекомендуется проводить дезинфекцию помещений, а при входе в школы должны будут установить дозатор с антисептиком.

13 мая стало известно о переносе сроков проведения ЕГЭ из-за коронавируса. При этом выпускники российских школ в этом году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.