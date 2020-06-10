В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление

10 июня 2020     13
В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление

В одной из многоэтажек Екатеринбурга, когда на улице плюс 30 градусов по Цельсию, а синоптики обещают аномальную жару, включили отопление. Коммунальщики заявили, что это проверка сетей, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в доме №11 по улице Крауля. «Они (батареи — прим. «Ленты.ру») жарят, как зимой в минус тридцать градусов, только на улице ведь плюс тридцать. Мы звоним в ЖКХ, там нагло отвечают, что идет проверка системы отопления. Мол, когда проверят, тогда и выключат. Уже вечер, а дома все равно невыносимо», — пожаловались жильцы девятиэтажки.

В управляющей компании «Верх-Исетская» изданию заявили, что включение отопления может быть связано с гидропромывкой дома, и порекомендовали обратиться в ЖЭУ. В данную российскую компанию журналистам дозвониться не удалось. В Екатеринбургской теплосетевой компании изданию сообщили, что отопление отключили везде еще седьмого мая.

Ранее жители многоквартирного дома в Красноярске испугались за свою жизнь — здание начало постепенно сползать вниз с холма. Из-за провала грунта в обрыв уже рухнули дорожные ограждения и бетонные блоки.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25%. Об этом говорится в …


ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать после часа пик
ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать после часа пик

В Москве автомобилистам рекомендовали выезжать после часа пик из-за высокой загруженности дорог после грозы. Об этом в среду, 10 июня, …


В Севастополе появились новые фотозоны
В Севастополе появились новые фотозоны

Приморский Бульвар украсили к предстоящим выходным. В центре города появились конструкции, посвящённые Дню России и Дню основания Севастополя.  В пятницу, …


Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля
Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля

20:38 Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования …


В МЧС рассказали о симптомах теплового удара
В МЧС рассказали о симптомах теплового удара

20:38 Начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко рассказал о симптомах теплового удара и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты