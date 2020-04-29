В российской Т-14 «Армата» узнали немецко-американский танк 1970-х годов

29 апреля 2020     13
В российской Т-14 «Армата» узнали немецко-американский танк 1970-х годов

В основу идеологии конструкторской мысли при создании российского танка Т-14 «Армата» легли наработки не советских танкостроителей, а западных, пишет «Военно-промышленный курьер».

Согласно газете, перспективный российский танк «очень близок по многим параметрам и внешнему виду танку совместной разработки Западной Германии и США 70-х годов МВТ-70 (ХМ-70)». «Экипаж — три человека, автомат заряжания, капсула для защиты экипажа в боевом отделении и предполагаемый вариант размещения в башне 155-миллиметрового орудия», — уверены в издании.

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00:08 — 9 августа 2018

Газета отмечает, что использование новых решений в немецко-американском танке потребовало привлечения смежников, ранее не принимавших участие в создании подобной техники, что привело к удорожанию последней. Согласно изданию, такая же ситуация сложилась с Т-14 «Армата», которая оказалась слишком дорогой для России.

Ранее в апреле агентство выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

Источник: Лента.Ру

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