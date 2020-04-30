В российском регионе собрались построить 14 детсадов за два года

30 апреля 2020     3
В российском регионе собрались построить 14 детсадов за два года

В Красноярском крае в рамках нацпроекта «Демография» решили построить 14 детских садов за два года. Об этом сообщает агентство новостей KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное министерство образования.

По словам собеседника агентства, 11 учреждений построят в столице края, остальные — в Березовском, Емельяновском и Ирбейском районах.

Уточняется, что в Советском районе и микрорайоне Иннокентьевский уже завершилось строительство новых дошкольных образовательных учреждений. Их обещают в скором времени ввести в эксплуатацию.

Строительство новых детсадов в России стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

Источник: Лента.Ру

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