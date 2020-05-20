В российском регионе внедрят масочное наблюдение

20 мая 2020     8
В российском регионе внедрят масочное наблюдение

В Железноводске Ставропольского края внедрят масочное наблюдение, с помощью которого можно будет распознавать лица в масках. Об этом в среду, 20 мая, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

«Мы первые на юге России внедряем у себя масочное наблюдение. В существующие камеры интеллектуального видеонаблюдения добавляют новый программный модуль, способный распознавать лица в масках», — заявил Моисеев.

По его словам, камера будет считывать и анализировать изображение, а затем составлять на основе полученных данных статистику. Моисеев пояснил, что в настоящее время уже 20 камер, которые расположены в общественных местах, проходят перепрограммирование. В результате, как ожидается, власти региона смогут выявлять нарушителей масочного режима, который действует в Ставропольском крае с 18 мая по 1 июля, а также отслеживать средний индекс ношения масок в общественных местах.

Установка умных устройств в российских городах предусмотрена проектом «Умный город», который реализуется в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Источник: Лента.Ру

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