В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

22 мая 2020     13
В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

Власти Ростовской области в пятницу, 22 мая, объявили о снятии ряда ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Так, с 25 мая смогут возобновить работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня первой необходимости. Однако разрешение касается только точек с площадью торгового зала не больше 400 кв. м., имеющих вход с улицы и не находящихся в торговых центрах.

С 1 июня в областных детских садах появятся дежурные группы, а с 1 июля откроются детские лагеря. По словам главного санитарного врача области Евгения Ковалева, места отдыха уже готовятся к приему детей, персонал проходит специальное гигиеническое обучение. Соблюдать масочный режим в лагерях не придется.

На другие послабления пока не позволяет пойти эпидемиологическая ситуация. Так, в Сальском психоневрологическом интернате выявлена вспышка коронавируса, COVID-19 заболели как сотрудники, так и проживающие в интернате. Новый очаг сказался на коэффициенте распространения инфекции в регионе, который составляет 1,36 при норме не более единицы.

«Нельзя делать шаг вперед, а потом – два назад. <…> Я точно знаю и понимаю, что бизнес в напряжении, многие устали. Но любые наши шаги должны быть взвешенными и последовательными», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Голубев заверил, что при нормализации ситуации с коронавирусом власти предпримут меры для открытия предприятий, организаций бытового обслуживания и других.

Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи. Обязательный масочный режим сохраняется, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать карантин.

К 22 мая в Ростовской области количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3064, в том числе 138 — за последние сутки. 1111 человек вылечились. 34 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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