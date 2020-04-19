В РПЛ допустили проведение матчей чемпионата России без зрителей

Оставшиеся туры чемпионата РФ по футболу могут быть проведены без присутствия болельщиков. Такую вероятность допустили в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) 19 апреля.

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