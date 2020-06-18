В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища

Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой. Об этом сообщает The First News.

Находка была сделана во время археологических работ в Королевском замке на Замковой горе. Сокровища, предположительно, принадлежали еврейским семьям, жившим в Новы-Сонче до Второй мировой войны. После начала войны все предметы были спрятаны нацистами, заявил местный археолог Бартоломей Урбански, присутствовавший на раскопках.

Материалы по теме 13:46 — 31 августа 2015

В 1941 году, как уточняет издание, еврейское население города согнали в гетто. В 1942-м гетто ликвидировали, а его жителей убили. В те времена Королевский замок служил казармой для немецких солдат, а в 1945-м был взорван поляками.

Всего археологи нашли 103 предмета из серебра, изготовленных в Польше и Австрии. После изучения их передадут в местный музей.

В мае сообщалось, что десятки тонн золота нацистской Германии могут храниться под средневековым польским замком. Речь шла о 28 тоннах золота, которые, вероятно, спрятаны на территории замка Хохберга во Вроцлаве. Также там могут быть ценности богатых немцев, которые сдавали имущество в СС по мере продвижения Красной армии в 1945 году. Специалисты утверждают, что обнаружили данные о тайнике с драгоценностями в личном дневнике офицера СС.

Источник: Лента.Ру