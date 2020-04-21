В Самарской области военнослужащие провели для фронтовика онлайн-парад

21 апреля 2020     8
В Самарской области военнослужащие провели для фронтовика онлайн-парад

Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области устроили онлайн-парад в честь 100-летнего юбилея фронтовика Федора Ваганова. Об этом 21 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Мероприятия также приурочили к наступающей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Решение о поздравлении в онлайн-формате приняли из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом в России и в мире. Ветеран мог наблюдать за мини-парадом в свою честь на ноутбуке. Вместе с ним за парадом наблюдал и командир бригады управления и связи, подполковник Михаил Морозов, который пришел поздравить Ваганова с днем рождения и наступающим Днем Победы от имени 2-й общевойсковой армии, а также вручить цветы и подарки, пишет сайт kp.ru. Кроме того, Морозов вручил фронтовику как заслуженному связисту медаль «100 лет Войскам связи ВС РФ».

Военнослужащие прошли торжественным маршем, а оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника фронтовые мелодии.

20 апреля сообщалось, что активисты движения «Волонтеры Победы» устроили концерт для 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александры Иконниковой.

Источник: Газета Известия

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