В Счетной палате поддержали запрет на захоронение пищевых отходов

29 мая 2020     15
В Счетной палате поддержали запрет на захоронение пищевых отходов

Запрет на захоронение пищевых отходов может быть уместен после создания необходимых мощностей для переработки. Об этом «Известиям» заявил аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень.

«По экспертным данным, пищевые отходы составляют около 40% общего объема образуемых отходов. И именно они, попадая на полигоны и разлагаясь, в первую очередь оказывают негативное воздействие на окружающую среду», — отметил он.

При этом емкости действующих полигонов, по оценке Росприроднадзора, хватит только на 3-5 лет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение о запрете захоронения пищевых отходов с 1 января 2022 года. Копия документа есть в распоряжении «Известий». Инициативу поддержали также в комитете ГД по экологии и охране окружающей среды.

По словам Михаила Меня, сегодня инфраструктура утилизации отходов в России находится в зачаточном состоянии. При этом полученный после переработки пищевых отходов продукт может быть востребован, например, при ликвидации мусорных полигонов или для отсыпки обочин во время строительства дорог.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зерна без плевел: в ГД хотят запретить вывоз пищевого мусора на свалки

Источник: Газета Известия

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