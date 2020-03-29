В Сингапуре нарушителя карантина лишили гражданства

29 марта 2020     10
В Сингапуре нарушителя карантина лишили гражданства

За грубое нарушение домашнего карантина в Сингапуре впервые лишили гражданства. Мужчина должен был находится на режиме самоизоляции в течение 14 суток после приезда из-за рубежа, но нарушил предписание, сообщает ТАСС со ссылкой управлении иммиграции и контроля республики.

53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии и должен был находится в изоляции две недели, но в тот же день он покинул страну и вновь отправился на индонезийский остров Батам. При выезде его предупредили о нарушении режима и соответствующем наказании, говорится в сообщении властей. Несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику.

В управлении подчеркнули, что «учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении гражданства». О дальнейших мерах в отношении мужчины не уточняется.

Нарушителю карантина в Сингапуре грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.) и/или тюремное заключение на срок до шести месяцев. При этом иностранцы после отбытия наказания будут депортированы.

С 23 марта власти полностью закрыли страну для въезда и транзита иностранцев, не имеющих здесь разрешений на постоянное проживание. На сегодняшний день число инфицированных в городе-государстве превысило 800 человек, при этом почти 200 полностью выздоровели и выписаны из больниц. Первый случай заражения коронавирусом был отмечен в Сингапуре 23 января, за это время скончались два человека.

Правительство Сингапура полагает, что вспышка коронавируса продлится как минимум до конца года. Об этом 11 марта заявил вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

Источник: Газета Известия

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