В Смоленске нашли пропавшего 10-летнего мальчика Кирилла О. Соответствующее объявление было сделано 25 мая на сайте поисково-спасательного отряда (ПСО) «Сальвар».

Ребенок 2010 года рождения ушел из дома по улице Рыленкова 24 мая. На следующий день от его родственников поступила заявка на поиск мальчика. В ходе поисковой операции волонтеры работали в постоянном контакте с правоохранительными органами. Помимо прозвона родителей и медучреждений, сотрудники ПСО размещали ориентировки.

Уточняется, что во второй половине дня в понедельник мальчика видели в микрорайоне Киселевка гуляющим рядом с одной из школ. В скором времени одна из групп добровольцев после патрулирования улиц нашла пропавшего школьника и передала его сотрудникам полиции.

В ПСО «Сальвар» отметили, что операция проводилась в Международный день пропавших детей (International Missing Children Day), который ежегодно проводится во всем мире 25 мая.

«Спасибо вам, уважаемые подписчики, за репосты! В очередной раз вы доказали, что чужой беды не бывает и помочь может каждый… Примечательно, что второй год подряд именно 25 мая мы получаем заявку на пропавшего ребенка — и в тот же день успешно закрываем ее силами добровольцев отряда», — рассказали представители поискового отряда в соцсети ВКонтакте.

3 мая сообщалось об обнаружении двух пропавших 12-летних девочек в Новокузнецке, которые ушли из социального учреждения еще 30 апреля. В ходе поисковых мероприятий несовершеннолетние школьницы были найдены в одном из районов города.