В США активистов обвинили в подстрекательстве к насилию во время протестов

4 июня 2020     17
В США активистов обвинили в подстрекательстве к насилию во время протестов

В Лас-Вегасе трех активистов обвинили в подстрекательстве к насилию во время мирных протестов. Об этом сообщает «Би-би-си».

По сведениям прокуратуры США, обвиняемые являются членами крайне правого движения Boogaloo. Его участники считают, что скоро в Америке начнется гражданская война, или определенные события приведут к полному краху общества.

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Ранее тех же троих активистов задержали после того, как они попытались использовать коктейли Молотова во время протестов.

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения сотрудникам полиции, вовлеченным в данный инцидент.

Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина в Миннеаполисе. Он якобы расплатился поддельным чеком. Правоохранители выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт. Один из них грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени арестованный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили.

Источник: Лента.Ру

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