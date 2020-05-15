В США из-за коронавируса мясо стало продуктом для богатых

15 мая 2020     10
В США из-за коронавируса мясо стало продуктом для богатых

Из-за эпидемии коронавируса с прилавков американских магазинов начало пропадать недорогое мясо, пишет Bloomberg.

В итоге позволить себе мясную продукцию сейчас могут только обеспеченные жители США.

Кризис возник после закрытия крупнейших американских предприятий, таких как Tyson Foods и Cargill, из-за вспышки коронавируса на заводах.

Пр этом в стране упали объемы переработки мяса, что отразилось на ассортименте магазинов.

В то же время американцы столкнулись с ростом безработицы и снижением доходов. В итоге, пишет агентство, многим теперь приходится выбирать – платить за мясо больше или отказаться от него.

Не затронул удар коронавируса производство премиальных мясных продуктов, так как скот для них выращивают на органических пастбищах, а переработкой заняты небольшие предприятия.

Журналисты констатировали, что кризис из-за коронавируса выявил социально-экономическое неравенство в США.

В апреле сообщалось, что более 40% членов американских семей или потеряли работу, или столкнулись с сокращением заработка из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Источник: Газета Известия

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