В США из-за коронавируса мясо стало продуктом для богатых

Из-за эпидемии коронавируса с прилавков американских магазинов начало пропадать недорогое мясо, пишет Bloomberg.
В итоге позволить себе мясную продукцию сейчас могут только обеспеченные жители США.
Кризис возник после закрытия крупнейших американских предприятий, таких как Tyson Foods и Cargill, из-за вспышки коронавируса на заводах.
Пр этом в стране упали объемы переработки мяса, что отразилось на ассортименте магазинов.
В то же время американцы столкнулись с ростом безработицы и снижением доходов. В итоге, пишет агентство, многим теперь приходится выбирать – платить за мясо больше или отказаться от него.
Не затронул удар коронавируса производство премиальных мясных продуктов, так как скот для них выращивают на органических пастбищах, а переработкой заняты небольшие предприятия.
Журналисты констатировали, что кризис из-за коронавируса выявил социально-экономическое неравенство в США.
В апреле сообщалось, что более 40% членов американских семей или потеряли работу, или столкнулись с сокращением заработка из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Источник: Газета Известия