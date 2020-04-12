В США назвали «абсолютное» оружие Путина

12 апреля 2020     1
В США назвали «абсолютное» оружие Путина

Мобильные ракетные комплексы являются «абсолютным» оружием президента России Владимира Путина, пишет в американском журнале The National Interest обозреватель Калеб Карсон.

«Такие транспортные средства имеют преимущество в мобильности по сравнению с ракетами шахтного базирования, хотя они явно не так защищены, как их аналоги шахтного базирования», — утверждает автор.

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Обозреватель отмечает такие российские комплексы, как «Точка», «Искандер» и П-800 «Оникс». «Мобильные пусковые установки, особенно в Калининграде, могут быть использованы для перекрытия доступа к Балтийскому морю в случае конфликта в Европе», — пишет автор.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».

Источник: Лента.Ру

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