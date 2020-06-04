В США назвали причину закрепления позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке

Грубый политический промах администрации экс-президента США Барака Обамы позволил России закрепить позиции в Сирии и на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на видеосеминаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, (…) а Россия перевернула ход войны, и режим Асада остается там до сих пор», — заявил американский дипломат.

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По словам Шенкера, в то время это также позволило России создать базу и придало ей смелости, чтобы предпринимать дальнейшие шаги в регионе. В качестве примера он привел ситуацию в Ливии. «45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», — добавил представитель Госдепа.

Также дипломат подчеркнул, что Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль». По его словам, США считают, что Москва должна уйти из региона.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Источник: Лента.Ру