В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте

15 июня 2020     14
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте

Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия). Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По мнению главы ведомства, в произошедшем в Атланте, где при задержании погиб чернокожий Рейшард Брукс, пока все не так очевидно, как в трагедии с Джорджем Флойдом. Карсон добавил, что в смерти Брукса должны разобраться специалисты, которые «знают, что нужно делать в таких обстоятельствах».

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По его словам, при расследовании следует выяснить, понимал ли полицейский, выстреливший в афроамериканца, то, что у него в руках был электрошокер, а не огнестрельное оружие. «В данном случае обстоятельства не вполне ясны», — заключил он.

12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил афроамериканца Брукса. Он оказал сопротивление при задержании и отобрал у правоохранителей электрошокер. В ходе конфликта страж порядка выстрелил в мужчину, после чего того госпитализировали. Врачам не удалось спасти Брукса. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

Источник: Лента.Ру

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