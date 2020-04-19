В США прошли массовые протесты против карантина

Массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, прошли в ряде штатов США. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, организованные мероприятия противников карантинного режима прошли в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине. Среди митингующих были замечены сторонники президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса в красных кепках с надписью «Сделай Америку снова великой!».

Издание подчеркивает, что в Огайо митингующие потребовали также немедленной отставки губернатора Майка Девайна.

16 апреля был обнародован план Трампа о постепенном открытии страны и поэтапном снятии ограничительных мер в 29 штатах введенных из-за пандемии коронавируса. Для перехода на ослабленный карантинный режим власти регионов должны зафиксировать снижение числа подтвержденных случаев COVID-19 в течение двух недель.

Трамп предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах. Штат Техас стал первым, заявившим о начале смягчения карантинного режима. С пятницы, 24 апреля, ограничения начнут снимать и в Монтане. Многие предприятия возобновят свою работу с 1 мая в Огайо, Северной Дакоте и Айдахо.

По данным Университет Джонса Хопкинса на 19 апреля, в США заболели COVID-19 больше 732 тыс. человек, умерли от инфекции 38 664 граждан. Из больниц были выписаны 64 840 пациентов. В настоящее время США занимают первое место по числу зараженных и по количеству летальных исходов от коронавируса во всем мире.