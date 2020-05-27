В США рассказали о «большой ошибке» Китая

27 мая 2020     20
В США рассказали о «большой ошибке» Китая

Глава Национального экономического совета США Лоуренс Кадлоу рассказал о «большой ошибке» Китая в отношении Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам отметил, что закон о государственной безопасности Гонконга, который намерены принять в Китае, вызывает серьезное беспокойство.

Он также призвал правительство страны рассмотреть возможность оплаты издержек тем американским компаниям, которые захотят перенести свою деятельность с территории Китая обратно в США.

Пресс-секретарь президента США Кейли Макиани заявила, что Дональд Трамп недоволен действиями Пекина и не понимает, как в этой ситуации Гонконг сможет оставаться финансовым центром.

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00:01 — 13 мая

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о беспрецедентном давлении США на Китай из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

22 мая сообщалось, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

Источник: Лента.Ру

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