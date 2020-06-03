В США сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов

Местные жители в штате Флорида сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов. Об этом сообщил Wink News.

Инцидент произошел в городе Форт-Майерс-Бич. Местные жители Джо и Сью Гешель услышали шум у входа в дом, выглянули из окна и увидели, как прямо у порога два хищника устроили битву за территорию.

Сью Гешель рассказала, что сначала подумала, что Джо шутит, но затем услышала новый удар в дверь, вышла и увидела борющихся аллигаторов. Девушка сняла схватку рептилий на видео и выложила его в соцсети.

Отмечается, что драка хищников длилась около 20 минут, затем рептилии ушли. Джо Гешель также добавил, что в этом районе действительно обитают аллигаторы, но чаще всего они обитают на поле для гольфа. Ранее они не приближались настолько близко к жилым домам.

В сентябре 2019 года в сети появилось видео смертельной схватки ягуара и аллигатора. На кадрах видно, как ягуар подкрадывается по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на рептилию, но аллигатор внезапно бросается в воду, и представитель семейства кошачьих кидается за ним следом.