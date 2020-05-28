В США собака умерла из-за отравления комнатным растением

28 мая 2020     26
В США собака умерла из-за отравления комнатным растением

В американском штате Висконсин французский бульдог по кличке Лили отравилась популярным комнатным растением. Об этом 26 мая пишет газета New York Post.

Хозяйка питомца Кейт Вагнер рассказала, что при приобретении комнатного растения саговник проникающий не увидела на этикетке никаких предупреждений о возможной токсичности этого древовидного растения. Она не раз видела его на полках супермаркетов среди других комнатных цветов. Между тем саговник смертельно опасен для людей и животных при употреблении его листьев в пищу.

В начале мая полуторогодовалая собака пожевала листья растения и почувствовала недомогание. Владелица отвезла Лили в ветклинику, где питомцу установили питательную трубку и назначили медикаментозное лечение. Животное скончалось 16 мая после продолжительной борьбы за жизнь.

После этого случая Вагнер поделилась своей историей в Facebook и обратилась в СМИ. Женщина хочет распространить предупреждение, чтобы не допустить отравления других домашних животных.

«Если вы любитель комнатных растений, пожалуйста, изучите информацию о них до покупки. Даже если вы думаете, что цветок стоит в безопасном месте, ваши маленькие озорники всё равно могут попасть в беду», — сказала Вагнер.

Американка также призывает продавцов к маркировке токсичных растений. Она отметила, что предупреждающая надпись на этикетке могла бы спасти Лили жизнь.

В ноябре 2018 года в одном из приютов Великобритании собака породы московская сторожевая умерла от испуга из-за громких фейерверков. В это время проходило празднование Ночи Гая Фокса, известной также как ночь фейерверков. Сотрудники приюта заранее знали, что собаки плохо реагируют на салюты, поэтому держали их взаперти в разгар праздника. Когда всё утихло, псов выпустили на улицу. Однако внезапно празднование продолжилось, что не на шутку испугало животных. В итоге 80-килограммовый пес по кличке Уинстон пережил сердечный приступ и умер.

Источник: Газета Известия

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