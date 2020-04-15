В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

15 апреля 2020     5
В США спортсмены начнут сдавать допинг-тесты дистанционно

Американские спортсмены в период пандемии коронавируса будут сдавать тесты на допинг дистанционно. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, спортсмены, допинг-пробами которых заинтересуется Американское антидопинговое агентство (USADA), должны будут самостоятельно сдать анализы мочи и крови дома. Для этого им вышлют необходимое оборудование. Процесс забора крови будет наблюдаться допинг-офицерами при помощи видеосвязи. После этого спортсмены запечатают образцы и отправят их в лабораторию.

Первыми дистанционно протестированными спортсменами стали олимпийские чемпионки по плаванию Кэти Ледеки и Лилли Кинг. Ледеки назвала комфортным прохождение процедуры.

Процедура введена в связи с режимом самоизоляции в США. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране насчитывается более 613 тысяч случаев заражения и почти 27 тысяч смертей, из которых более 10 тысяч приходится на Нью-Йорк.

Источник: Лента.Ру

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